Demet Akalın'ı kızdırdı!

Demet Akalın, Instagram yasağını takmayıp detoks kampından kareler yayınlayan oyuncu Afra Saraçoğlu'nu eleştirdi.

Bir dönem aşk yaşadığı Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizisinin sezon finalinden sonra tatile devam ediyor.



Sürekli tatilde olan oyuncunun yeni durağı Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği oldu.



"KENDİME BÜYÜK İYİLİK YAPTIM"



Sosyal medyadan karelerini paylaşan Saraçoğlu, "Buraya gelerek ruh bedenime ve ruh sağlığıma en büyük iyiliği yaptım!" notunu düştü.



Günlerdir sıkkın olan şarkıcı Demet Akalın, Afra Saraçoğlu'nun meditasyon karelerini görünce kendisini tutamadı.



Akalın, ünlü oyuncuya tepkisini "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" cümleleriyle gösterdi!

