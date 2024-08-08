Ünlü şarkıcıya konser iptali şoku!

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, 'saldırı' endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildiABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, 'saldırı' endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edildi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in vereceği konser, 'terör saldırısı' şüphesiyle iptal edildi. Viyana polisi 2 kişiyi gözaltına alırken, şüpheli,lerden birinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.