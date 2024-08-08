O diziye sürpriz transfer!

Sandık Kokusu dizisinin hayranları Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in beklenmedik vedasıyla sarsıldı. Ancak bu ayrılık, dizinin yeni sezonuna dair heyecanı azaltmak bir yana arttırdı. Yeni sezonda başrol kadrosunda yer alacak iddialı isimler ve sürpriz gelişmeler izleyicileri şaşırtacak. Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Özge Özpirinçci gibi ünlü oyuncuların yanı sıra, diziye katılan yeni başrol oyuncusunun kim olduğu merakla bekleniyor. Hayranlar dizinin bu sezonki gelişmeleriyle nefeslerini tutarak bekliyor.

Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanıyor. Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger'in vedası, dizinin takipçilerini derinden etkiledi. Ancak dizinin yeni sezonuyla birlikte gelen haberler, hayranların moralini düzeltti. Diziye sürpriz bir oyuncu da kadroya dahil olacak. Yeni başrol oyuncusunun kimliği şimdiden merak konusu olurken, bu değişiklikle birlikte dizinin hikayesi ve karakterlerinin nasıl şekilleneceği de büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler, Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda yaşanacak gelişmeleri dört gözle bekliyor.Sandık Kokusu dizisi bu kez de başrolde büyük bir değişiklikle gündemde.Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla karakterine veda eden dizinin hayranları yeni sezonda Engin Öztürk'ün 'Bora' karakteriyle tanışacak.Bora karakteri, dizinin dinamiklerini tamamen değiştirecek.Engin Öztürk, dizide Demet Akbağ, Meriç Aral, Necip Memili ve Özge Özpirinçci gibi ünlü oyuncularla birlikte rol alacak.Öztürk ve Özpirinçci, daha önce Biz Böyleyiz filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. İki oyuncu Sandık Kokusu'nda yeniden bir araya gelecek.Sezon finalinde izleyicilerin kafasında yer edinen 'Kim bu Bora?' sorusu Engin Öztürk'ün canlandıracağı karakterle cevap bulacak. Bora'nın hikayesi, sürükleyici olay örgüsüyle dizinin merkezine oturacak.Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni sezon başlangıç tarihi henüz kesinleşmese de yapımcılar yeni bölümlerin çok yakında ekranlarda olacağının ipuçlarını verdi. Dizi severler heyecanla ve merakla yeni sezonun başlamasını bekliyor.