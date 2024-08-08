Babasının kopyası çıktı!

Türkiye onun adını Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak duydu. Şimdilerde 45 yaşında olan Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı. Oyunculuk kariyerini geride bırakarak Amerika'ya yerleşen ve burada TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geçtiğimiz haftalarda güzel eşi Sarah Scott ile pozlarını paylaşarak özlem dolu bir not düşmüştü. Türkiye'de görüşmediği Cihangir adından bir oğlu da olan Tolga Karel sosyal medya hesabından kızı Mia'yı paylaştı. Tolga Karel'in kızı Mia'yı gören 'Tıpkı babası' demeden edemedi...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel kızı Mia'yı paylaştı 'Babasının kopyası' yorumları yağdı!Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada 'Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor' demişti.Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'in 5. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.