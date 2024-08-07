Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, sosyal medyada gündem oldu.Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen ve atış sırasındaki duruşuyla dikkat çeken Dikeç için, tüm dünyadan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.'Başlangıç', 'Kara Şövalye Yükseliyor' ve 'Venom' gibi yapımlarda yer alan 46 yaşındaki İngiliz aktör Tom Hardy'den de Yusuf Dikeç'e tebrik mesajı geldi.10.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcuları paylaşan Hardy, Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini yayınlayarak; şu mesajı yazdı:Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler.Dünyaca ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.