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Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, günlerdir sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı. Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy, olimpiyat oyuncularını tebrik ettiği paylaşımında müsabakalardaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Dikeç'e de yer verdi.

Ekleme: 7.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 7.08.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, sosyal medyada gündem oldu.

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen ve atış sırasındaki duruşuyla dikkat çeken Dikeç için, tüm dünyadan paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

TOM HARDY'DEN TEBRİK MESAJI

'Başlangıç', 'Kara Şövalye Yükseliyor' ve 'Venom' gibi yapımlarda yer alan 46 yaşındaki İngiliz aktör Tom Hardy'den de Yusuf Dikeç'e tebrik mesajı geldi.

"İNANILMAZ ANLAR OLDU"

10.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcuları paylaşan Hardy, Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini yayınlayarak; şu mesajı yazdı:

Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler.

Dünyaca ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı!







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