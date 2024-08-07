‘Filenin Sultanları’ sevinçten ağlattı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.Türkiye-Çin voleybol maçı dün saat 10:00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Olimpiyatlarda tarihimizde ilk kez yarı finale yükseldik.İtalyan basınından OA Sport'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:"Türkiye'yi 42 sayıyla (2 blok, 2 ace) gerçeküstü bir yıldız olan Melissa Vargas yönetti ve hücumda Hande Baladin (12 sayı) ve Ebrar Karakurt (7) tarafından desteklendi; pivot Eda Erdem'in 9 sayısına Zehra Güneş (7) eşlik etti."Pelin Akil, eşi Anıl Altan’la olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “Yarı finaldeyiz, ağlıyorum” notunu düştü.Enis Arıkan, Zeynep Bastık, Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Damla Sönmez ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler ise, ‘Filenin Sultanları’na tebrik mesajları yağdırdı.İşte ünlülerin paylaşımlarından bazıları...ZAFER ALGÖZNURGÜL YEŞİLÇAYEMRE ALTUĞZERRİN TEKİNDOR