Cem Özkök'ten X kullanıcılarına tepki!

"Foşur foşur" temizlik videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından X platformunda daha aktif hale geldi.Özkök, 'Instagram engellenmesin ama buradaki insanlar engellensin' diyerek ilginç bir tepki gösterdi.Akabinde ise eleştiri yağmuruna tutuldu.Fenomen Cem Özkök, maruz kaldığı olumsuz yorumlar ve hakaretler karşısında profilinde sabitlediği bir mesajda, "Bir insan, başkalarını aşağılayarak nasıl mutlu olabilir, gerçekten anlamıyorum. Hepiniz için üzülüyor, adınıza utanıyor ve kalbinize hidayet diliyorum" ifadelerini kullandı.Özkök'ün bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.İşte o sözlerin tamamı: