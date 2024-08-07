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Ayşe Yıldız huzur evlerine güzellik dokunuşu yapacak!

Türkiye’nin estetik alanındaki lider markası AYŞESTETİK, huzur evlerinde yaşlı hanımlara ücretsiz güzellik ve bakım hizmetleri sunacak. Ayşe Yıldız’ın sihirli değneği şimdi de huzur evlerinde!

Ekleme: 7.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 7.08.2024 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve yurtdışında birçok kişinin güvenerek tercih ettiği AYŞESTETİK, şimdi huzur evlerine özel bir proje ile adım atıyor. Ayşe Yıldız ve ekibi, çeşitli illerdeki huzur evlerinde ücretsiz estetik imkanı sağlayacak. Bu projeyle yaşlı hanımlara hem güzellik hem de moral desteği sunulacak. Ayşe Yıldız'ın yıllardır süren güven temelli hizmet anlayışı, huzur evlerindeki bu yeni girişimde de girişimiyle bir kez daha örnek olmuş olacak.


Ayşe Yıldız huzur evlerine güzellik dokunuşu yapacak!







AYŞE YILDIZ KİMDİR?


Sağlık dünyasında Ayşe Estetik ismi ile tanınan Ayşe Yıldız baba tarafından aslen Sinop'ludur. Sinop'ta doğmuş büyümüştür. Babası kamyon şöförü olarak iş hayatını sürdürmektedir.
Dört kardeş'tir. Sağlık Lisesi'sini bitirdikten sonra hemşire olarak İstanbul'a gitmiş ve özel bir hastanede bir doktorun yanında iş hayatına atılmıştır. Hastanede ameliyatlara girerek onlara yardım etmeye başlamıştır.
Ardından Estetisyen olmayı kafasına koymuş ve kurslara katılmış, yurt dışına çıkmış ve kazandığı tüm parasını biriktirerek eğitimi için harcamıştır. Bir gün kuaförde iken içeride Seda Sayan'ın olduğunu öğrendiğini ve yanına giderek Seda Abla senin biraz gıdın var gel senin gıdını ameliyat edelim dediğini belirten Ayşe Yıldız, Seda Sayan'ında Kız Deli Bu, her şeyi pat pat söylüyor dediğini ve tamam o zaman ara doktorunu hazırlansın bu gece yapın ameliyatı dediğini anlatmıştır. Ertesi gün ise boynunun altında bantların bile olduğu gün, kendisini arayıp doktorunuda al gel sizi canlı yayına çıkaracağım dediğini aktarmıştır. Bu olay Ayşe Yıldız'ın dönüm noktası olmuştur.


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