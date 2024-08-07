Ajda Pekkan'ı kızdırdılar!
Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine devam ederken protokolde oturan kişiler konserden ayrılmaya başladı. Şarkıyı durduran Süperstar “Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin” dedi.
78 yaşındaki Ajda pekkan bu sene de geleneği bozmadı ve aylardır süren hazırlıktan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.
Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan, sahnede hhayranlarını "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamladı.
ŞARKIYI YARIDA KESTİ
Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay da yaşandı. Protokol arasında bulunan Semiramis Pekkan'ın da olduğu bir grup, şarkısı bitmeden ayaklanınca, Ajda Pekkan performansını yarıda keserek uyarıda bulundu.
"BİR DAHA GELMEYİN"
Çok sinirlenen Süperstar “Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” ifadelerini kullandı.
Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan, sahnede hhayranlarını "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamladı.
ŞARKIYI YARIDA KESTİ
Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay da yaşandı. Protokol arasında bulunan Semiramis Pekkan'ın da olduğu bir grup, şarkısı bitmeden ayaklanınca, Ajda Pekkan performansını yarıda keserek uyarıda bulundu.
"BİR DAHA GELMEYİN"
Çok sinirlenen Süperstar “Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” ifadelerini kullandı.