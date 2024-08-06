Yemek sonrası yakalandılar!

Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, bu sefer muhabirlerden kaçamadı.HAVADA AŞK KOKUSU!Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hacı ve Hakan'ın yanına bu sefer Faruk Sabancı eklendi. Ortaya çıkan iddialara göre Esra Bilgiç ve Sabancı yeni bir aşka yelken açtı.AŞIKLAR GÖRÜNTÜLENDİEsra Bilgiç, önceki gece Çengelköy'de bulunan bir restoranttan yeni aşkı Faruk Sabancı ile çıkarken görüntülendi. Yeni aşıklar birlikte baş başa balık yediler.YANITSIZ KALDISakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, ve oyuncu Esra Bilgiç, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdılar. Aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etse de Esra Bilgiç'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.