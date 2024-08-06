  • USD: 33,40 - 33,46
  • EURO: 36,48 - 36,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yemek sonrası yakalandılar!

Oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yakalandı.

Ekleme: 6.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 6.08.2024 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, bu sefer muhabirlerden kaçamadı.

HAVADA AŞK KOKUSU!

Aşklarıyla gündemden düşmeyen Hacı ve Hakan'ın yanına bu sefer Faruk Sabancı eklendi. Ortaya çıkan iddialara göre Esra Bilgiç ve Sabancı yeni bir aşka yelken açtı.

Yemek sonrası yakalandılar!

AŞIKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Esra Bilgiç, önceki gece Çengelköy'de bulunan bir restoranttan yeni aşkı Faruk Sabancı ile çıkarken görüntülendi. Yeni aşıklar birlikte baş başa balık yediler.

YANITSIZ KALDI

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, ve oyuncu Esra Bilgiç, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdılar. Aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etse de Esra Bilgiç'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Yemek sonrası yakalandılar!

Mansur Yavaş'ın hareketi gündem oldu: Özgür Özel'in eli havada kaldı
AK Partili Kaya'dan Büyükşehir ve TMMOB'a 'İzmir'in Çernobili' çıkışı... Bu sizin enkazınız, siz kirlettiniz
CHP'li belediye işçi kıyımı yapmıştı... 147 işçi 58 gündür eylemde!
Instagram erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama
PKK'ya Hakurk ve Gara'da ağır darbe: 8 terörist öldürüldü!
Klavye soytarısı Katil Yisrael Katz yine kudurdu: 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan borçlu belediyelere ilişkin açıklama: Başvurular oldu
Adaylığını resmen açıklayacak! Seçim heyecanı sürüyor
Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisini değerlendirdi
Instagram ne zaman açılacak? Yılmaz Tunç'tan açıklama
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti: E-ticarette vergi düzenlemesi
Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!
Mansur Yavaş'tan skandal ihale! 35 milyonluk alım, 42 milyonluk kıyak...
İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumlar her şeyi anlattı: Cop, sopa ve köpeklerle…
Mesele özgürlük değil kanun tanımazlık! Batı, yasaya uymayan sosyal medya platformunu affetmiyor
Donald Trump'ın İran iddiası asılsız çıktı
Vaziyet alın ortalık karışacak! Adaylığa yeşil ışık yaktı
Fransız basınından Oruç Reis analizi: Ankara, Somali'nin kara sularını keşfedecek
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember 20 operasyonu
Kabine Toplantısı önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan: Haniye suikastıyla sınır aşıldı
Okyanusta yaşıyordu İstanbul Boğazı’nda ortaya çıktı: Boyu tam 2 metre!

Okyanusta yaşıyordu İstanbul Boğazı’nda ortaya çıktı: Boyu tam 2 metre!

Deprem uzmanından o bölgeler için kritik uyarı: Kırılırsa 6,7 şiddetinde deprem olabilir!

Deprem uzmanından o bölgeler için kritik uyarı: Kırılırsa 6,7 şiddetinde deprem olabilir!

Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fay hattına dikkat çekti! İki ili uyardı: 6.7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir o fay hattına dikkat çekti! İki ili uyardı: 6.7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir

Yeni karar açıklandı! TEMU'dan kargo beklemeyin...

Yeni karar açıklandı! TEMU'dan kargo beklemeyin...

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta indirim geldi

Mobil bankacılık vurgunu: Hesabından çekilen parayı görünce savcıya koştu!

Mobil bankacılık vurgunu: Hesabından çekilen parayı görünce savcıya koştu!