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Survivor Nagihan evleniyor!

Nagihan Karadere, evlilik müjdesi verdi. Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan ‘Survivor’ yarışmacısı, arkadaşı Tuğba Özay’ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıkladı.

Ekleme: 6.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 6.08.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Survivor yarışmasından elendikten sonra bile açıklamalarıyla gündem olan Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu ve evlilik müjdesini verdi.

Nagihan Karadere, Survivor All Star'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlanmış ve kendisini bir anda yerde bulmuştu. Yarışmadan elendikten sonra ameliyat olan Karadere, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yakın arkadaşı Tuğba Özay’ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıklayan Karadere, kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım tektaşı bekliyorum dedi.

ADINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Düğünün Monako’da gerçekleşeceğini söyleyen Karadere Evleneceği kişinin ismini sır gibi saklayarak, nazar değmesinden korktuğunu belirtti.

GÖZYAŞLARI İLE ANLATTI “BENİ ELEMEK İSTEDİLER”

Nagihan Karadere, Survivor Allstar yarışmasında yaşadığı sakatlık ve ameliyat süreci anlatırken duygusal anlar yaşadı. Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamayan Karadere, hastanede yaşadığı bir anıyı paylaştı.

HERKES ŞAŞIRDI

Yarışmadan elendiğini öğrenmek üzere olduğu gün hastanede yöneticilerin kendisini ayakta gördüklerinde şaşırdıklarını ve bir süre daha bekleyip karar vereceklerini söylediklerini anlatan Karadere, sonrasında iyileşip yarışmaya devam ettiğini ifade etti.

Survivor Nagihan evleniyor!
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