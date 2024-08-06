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Murat Başaran meslektaşlarını eleştirdi

Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı Murat Başaran, sahne önceki gazeteciler ile bir araya geldi. Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Murat Başaran, "Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar var" diyerek meslektaşlarını eleştirdi.

Ekleme: 6.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 6.08.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
90'lı yılların popüler isimlerinden olan Murat Başaran, Kıbrıs'ta hayranları ile bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Murat Başaran, basın mensupları ile sohbet etti.

Başaran, gazetecilerin, "Sizi hiç başka sanatçılarla polemik yaşarken görmüyoruz. Bu bir tercih meselesi mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kendime hep uzun vadeli yatırımlar yaptım. Sektörde daha yeniyken, o zamanlar bana, 'Şuna şunu söyle, buna bunu söyle' diyorlardı. Ben de 'Beğendiğim bir sanatçıya neden onu söyleyeyim?' diyordum. Hâl ve hareketini beğenmediğim sanatçılar da var. Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar da var. Bunları çok tercih etmiyorum. Ailemle, bestelerimle ve şarkılarımla gündeme gelmeyi daha çok tercih ediyorum."

Murat Başaran meslektaşlarını eleştirdi
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