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1 ayda 12 kilo verdi!

YouTube üzerinden yaptığı programlarla adından söz ettiren oyuncu Eser Yenenler kilo vermeye devam ediyor. Eser Yeneler ve eşi Berfu son durum hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 6.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 6.08.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile ünlenen Eser Yenenler, fenomen eşi Berfu Yenenler ile yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yenenler, şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir ayda tam tamına 12 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, tartıda 129'u gördü.

"8 KİLO DAHA GİDECEK"

Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Eser Yenenler, eşi Berfu ile bir iddiaya daha girerek sekiz kilo daha vermek istediğini söyledi.

1 ayda 12 kilo verdi!

Çocuklarının babası Eser Yenenler'in zayıflamasına çok sevinen Berfu Yenenler, eşinin son haliyle ilgili bilgi verdiği videoyu şu notla yayınladı:

"2. ROUND"

"1 ay sonunda neler olduğunu sizden saklayamazdık. Instagram dönene kadar bekleyemedik ilk round sona erdi, ikinci round yarın başlıyor."

1 ayda 12 kilo verdi!
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