Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü...

Acı haberi Hakan Yılmaz duyurdu..Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.Acı haberi alan Yılmaz, "Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun" dedi.Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Canım babamız Necdet Yılmaz'ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır.