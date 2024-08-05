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Nişanlısını hayrete düşüren şaka!

Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen'i özledi ve soluğu Erzurum'da aldı. O anlardan paylaşımlarda bulunan Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'e yaptığı şakayı da takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 5.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 5.08.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Temizlik takıntısıyla tanınan fenomen ve sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'le ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Nişanlısı Gamze Türkmen'i özleyen Kadir Ezildi, haber vermeden Erzurum'a gitti.

KADİR EZİLDİ'DEN NİŞANLISINA SÜRPRİZ

Paylaşımda bulunan Ezildi, 'Sabah 5 buçukta ucağa bindim 7 buçukta indim, balkonun altına gittim. Aradım dedim ki kalk kapıda bir kargocu varmış dedim, paketini getirmiş dedim. Balkona çıktı uyku sersemi karşısında beni görünce ben el sallıyorum oradan diyor ki 'ben aşağı gelemem.' O da kendi kendine diyormuş ki bu kargocu bana niye el sallıyor. 15 günde nişanlısını unutmuş arada gelip kendimi hatırlatmam gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Nişanlısını hayrete düşüren şaka!
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