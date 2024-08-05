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Masterchef'te ortalık karıştı!

MasterChef Deniz, hareketleri ve tavırlarıyla hem seyircilerin hem de yarışmacı arkadaşlarından bazılarının tepkisini topluyor. Son olarak yine bazı sivri çıkışlarda bulunan Deniz'e, MasterChef'in fenomen yarışmacılarından Rizeli Mehmet'ten sert bir tepki geldi. Olaya Mehmet Şef de müdahale ederken, Mehmet Şef'in verdiği tepki herkesi hayrete düşürdü.

Ekleme: 5.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 5.08.2024 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Türkiye'de yeni sezon kadrosu oluşturulmaya devam ediliyor. Eleme oyunlarından bir kişinin ana kadroya çıktığı bölümlere, yukarıya çıkmaya hak kazanan isimlerden Deniz damgasını vuruyor. Sivri dili ve yarışmacılara karşı eleştirel ve beğenmez tutumlarıyla hemen hemen herkesin tepkisini toplayan Deniz, geçtiğimiz haftalarda Leyla'nın tepkisiyle karşılaşmıştı.

MASTERCHEF RİZELİ MEHMET VE MEHMET ŞEF'TEN DENİZ'E SERT TEPKİ

Bu hafta da sivri söylemlerine devam eden Deniz'e, Rizeli Mehmet olarak sosyal medyada ilgi gören Mehmet'ten sert bir karşılık geldi. Rizeli Mehmet'in tepkisine Şef Mehmet Yalçınkaya'dan destek gelince, Deniz'in ağladığı görüldü.

Masterchef'te ortalık karıştı!


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