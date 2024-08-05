Masterchef'te ortalık karıştı!

MasterChef Deniz, hareketleri ve tavırlarıyla hem seyircilerin hem de yarışmacı arkadaşlarından bazılarının tepkisini topluyor. Son olarak yine bazı sivri çıkışlarda bulunan Deniz'e, MasterChef'in fenomen yarışmacılarından Rizeli Mehmet'ten sert bir tepki geldi. Olaya Mehmet Şef de müdahale ederken, Mehmet Şef'in verdiği tepki herkesi hayrete düşürdü.