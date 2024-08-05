Demet Akalın'dan Hande Yener cevabı!

Şarkıcı Hande Yener, önceki haftalarda Alaçatı Kali Beach’te sahne almıştı. Mekana gelenler arasında Yener'le yıllar süren küslüğü sona eren Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt da vardı. Yıllardır birbirleriyle rakip olan ve bir dönem küslükleri ile çok konuşulan Hande Yener ve Demet Akalın, şarkı aralarında arkadaşına içecek ikramlarında bulunup, ilgilenmeye çalışmıştı.Konserin bir bölümünde Akalın'ı sahneye davet eden Yener, kendisinden şarkı söylemesini rica etmişti. Ünlü popçu da konukların tezahüratları ve meslektaşının ısrarlarıyla sahne teklifini kabul etmişti.'Aferin Sana' adlı yeni şarkısı ile yaza geçte olsa bomba bir giriş yapan Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Akalın, "Uzun zamandır gelmiyordum Kıbrıs'a havalimanı değişmiş. Güzel olmuş" dedi.Bir muhabirin "Verdiğiniz kilolar çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine Akalın şu açıklamayı yaptı:Evet ufak bir operasyon geçirdim. Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. İlaçlar kilo yaptı. Şimdi iyiyim. Spor, diyet devam ediyorum.Ünlü isim, "Hande Yener'in sahnesini ziyaret ettiniz. Bir düet olacak mı beraber?" sorusuna, "Şu an için öyle bir şey yok. Düşünmüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda olabilir" cevabını verdi.