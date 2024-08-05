Demet Akalın'dan Hande Yener cevabı!
Ünlü popçu Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir devam eden küslüğünü bitirdiği Hande Yener'in sahnesine konuk olmuştu. Beraber sahneye çıkmaları çok konuşulan ikiliden Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdi. Gazetecilerle bir araya gelen Demet Akalın, Hande Yener ile düet yapacağı iddialarına cevap verdi.
Şarkıcı Hande Yener, önceki haftalarda Alaçatı Kali Beach’te sahne almıştı. Mekana gelenler arasında Yener'le yıllar süren küslüğü sona eren Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt da vardı. Yıllardır birbirleriyle rakip olan ve bir dönem küslükleri ile çok konuşulan Hande Yener ve Demet Akalın, şarkı aralarında arkadaşına içecek ikramlarında bulunup, ilgilenmeye çalışmıştı.
Konserin bir bölümünde Akalın'ı sahneye davet eden Yener, kendisinden şarkı söylemesini rica etmişti. Ünlü popçu da konukların tezahüratları ve meslektaşının ısrarlarıyla sahne teklifini kabul etmişti.
'Aferin Sana' adlı yeni şarkısı ile yaza geçte olsa bomba bir giriş yapan Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Akalın, "Uzun zamandır gelmiyordum Kıbrıs'a havalimanı değişmiş. Güzel olmuş" dedi.
"İLAÇLAR KİLO YAPTI"
Bir muhabirin "Verdiğiniz kilolar çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine Akalın şu açıklamayı yaptı:
Evet ufak bir operasyon geçirdim. Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. İlaçlar kilo yaptı. Şimdi iyiyim. Spor, diyet devam ediyorum.
"İLERLEYEN YILLARDA OLABİLİR"
Ünlü isim, "Hande Yener'in sahnesini ziyaret ettiniz. Bir düet olacak mı beraber?" sorusuna, "Şu an için öyle bir şey yok. Düşünmüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda olabilir" cevabını verdi.
Konserin bir bölümünde Akalın'ı sahneye davet eden Yener, kendisinden şarkı söylemesini rica etmişti. Ünlü popçu da konukların tezahüratları ve meslektaşının ısrarlarıyla sahne teklifini kabul etmişti.
'Aferin Sana' adlı yeni şarkısı ile yaza geçte olsa bomba bir giriş yapan Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Akalın, "Uzun zamandır gelmiyordum Kıbrıs'a havalimanı değişmiş. Güzel olmuş" dedi.
"İLAÇLAR KİLO YAPTI"
Bir muhabirin "Verdiğiniz kilolar çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" demesi üzerine Akalın şu açıklamayı yaptı:
Evet ufak bir operasyon geçirdim. Bir süre ilaç kullanmak zorunda kaldım. İlaçlar kilo yaptı. Şimdi iyiyim. Spor, diyet devam ediyorum.
"İLERLEYEN YILLARDA OLABİLİR"
Ünlü isim, "Hande Yener'in sahnesini ziyaret ettiniz. Bir düet olacak mı beraber?" sorusuna, "Şu an için öyle bir şey yok. Düşünmüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda olabilir" cevabını verdi.