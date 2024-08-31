Zeynep Özkaya'dan evlilik teklifi açıklaması

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Çilek karakteri ile adından söz ettirmeyi başaran Zeynep Özkaya, geçtiğimiz günlerde doğum gününde sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik telifi aldı. Bir davete katılan Zeynep Özkaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Zeynep Özkaya, evlenme teklifinden söz ederek; "Çok uzun yıllardır süren bir birlikteliğimiz vardı. Bekliyordum aslında ama o gün beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir ortamda gerçekleşti ama çok mutluyum güzel bir sürece girdik. Biz bu zamanda olması gerekiyor diye düşünüyorduk zaten" dedi.Zeynep Özkaya, "Hemen anne olmak ister misiniz?" sorusuna da, "Benim yeğenim var 2 yaşında. Çok net bir şekilde bu süreci gördüm. Harika bir sevgi ama çok da zor. Şu yaşımda değil. Biraz daha sonra olsun isterim" şeklinde cevap verdi.