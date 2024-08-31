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Şimal’den kötü haber!

Geçtiğimiz yıllarda meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal yakın zamanda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzmüştü. Şimal’den gelen son paylaşım hayranlarını adeta yıktı.

Ekleme: 31.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Şimal, 2022 yılında yakalandığı meme kanserine yakalanmış ve bir süre tedavi gördükten sonra ameliyat olarak sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda beyninde tümor olduğunu duyuran Şimal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını duyurmuştu.

Geçirdiği ameliyat sonrasında takipçileriyle sağlığına kavuştuğu haberini paylaşan Şimal sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzecek haberi duyurdu.

Şimal’den kötü haber!

“Aile olarak yıkılmış durumdayız...”

Geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında sağlık taramasına giren şarkıcı hastalığının metastaz yaptığını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Şimal paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Dostlarım, bu haberi paylaşma konusunda çok kararsızdım fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz, haklısınız. Bana da hak verin; tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki bu hastalık yine yakaladı beni.

Şimal’den kötü haber!

Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü tedavilere başlanacak, onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan, soran ve mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!"


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