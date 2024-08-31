Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu yakın arkadaşları Leyla Tanlar ve Burak Dakak ile görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile ilgili sorulan soruya "Benim için eskilerde kaldı" demekle yetindi.

Mert Yazıcıoğlu, meslektaşları ve dostları Burak Dakak ve Leyla Tanlar ile birlikte alışverişe çıktı. Uzun süredir birlikte olan ve ne zaman evlenecekleri merak edilen Dakak ile Tanlar, "Düğün için acelemiz yok. Ne zaman istersek o zaman evleneceğiz. Şu an buradan bile nikâh masasına oturabiliriz. Çok mutluyuz," şeklinde konuştu.Mert Yazıcıoğlu, kendisine sorulan bir soru üzerine eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile eski arkadaşı Mert Ramazan Demir'in ayrılığı hakkında sessizliğini bozdu. Kızıl Goncalar dizisideki oyunculuk performansı ile alkış toplayan Yazıcıoğlu, "Ben böyle çok mutluyum. Bu durum beni ilgilendirmiyor. Benim için çok eskide kaldı" dedi.