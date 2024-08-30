Yıldız Tilbe'den aşk itirafı!

Son zamanlarda kendi adına açılan 'sahte' hesaplardan şikayetini dile getiren Yıldız Tilbe, rahatsız olduğu bu durum karşısında harekete geçmişti.Sanatçı, geçtiğimiz haftalarda avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayı X hesabından yayımlamıştı."KÖTÜ NİYETLİ, YANILTICI, YIPRATMAYA YÖNELİK"Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiş olup bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece mavi tikli 2.1 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabına ve yine aynı şekilde yaklaşık 4.9 milyon takipçinin olduğu X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız.Yıldız Tilbe önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda, bir kez daha kapalı gişe bir konser verdi. Seyircisiyle sohbet eden Tilbe, 58 yaşında anladığı bir 'aşk' itirafında bulundu."YA HİÇ ANLAMASAYDIM"İnsan gerçekten seviliyorsa, onun karşılığında hiçbir şey veremez karşısındakine. Ne altın, gümüş, elmas ne mal mülk, şato, saray, gezegen... Hiçbir şey. Alınan sevginin yerine verilemez. Çöp kadar değeri yoktur. Bunu 58 yaşında anladım. O da bir şey. Ya hiç anlamasaydım?KAPANIŞ YAKLAŞTIBu yaz sahnelerde sık sık izleyicisiyle buluşan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe 4 Eylül’deki konseriyle Alaçatı sezonunun kapanışını yapacak.