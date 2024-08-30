Ünlü oyuncu ameliyat masasında!

Murat Yıldırım hakkında seyircisini üzen bir haber ortaya atıldı. Son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım'ın, ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.

Murat Yıldırım son olarak Teşkilat dizisinde rol almıştı. Yeni dizisi Gizli Bahçe için çalışmalarına başlayan ünlü oyuncudan, üzen bir haber geldi.



MURAT YILDIRIM GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU



Muhabir Online'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gözünden dolayı bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncunun ufak da olsa riske atmak istemediği, bu göz operasyonunu bir an önce olmak istediği öğrenildi.



Yer alacağı 'Gizli Bahçe' dizinin setlerine de 1 haftalık ara veren ünlü oyuncu, önümüzdeki haftadan itibaren "Gizli Bahçe" dizisinin çekimlerine devam edecek.