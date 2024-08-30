Nikah tarihleri belli oldu

Yargı dizisindeki performansıyla ününe ün katan Pınar Deniz, bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.Sosyal medya hesaplarından zaman zaman aşklarına dair kareler yayınlayan ünlü çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak ediliyor. İkiliden hayranlarını heyecanlandıran müjdeli haber geldi.Ailelerinin uzun zamandır tanıştığı aşıkların, eylül ayında nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.