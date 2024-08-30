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Nikah tarihleri belli oldu

İlişkileriyle dikkat çeken ünlü isimlerden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu.

Ekleme: 30.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Yargı dizisindeki performansıyla ününe ün katan Pınar Deniz, bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesaplarından zaman zaman aşklarına dair kareler yayınlayan ünlü çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak ediliyor. İkiliden hayranlarını heyecanlandıran müjdeli haber geldi.

NİKAH YAKIN

Ailelerinin uzun zamandır tanıştığı aşıkların, eylül ayında nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Nikah tarihleri belli oldu


Nikah tarihleri belli oldu


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