Demet Şener'den evlilik açıklaması!

Çocuklarının babası eski eşi İbrahim Kutluay’la boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile evlenen ancak bu mutluluğu kısa süren Demet Şener'in üçüncü kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.Eski manken, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman’la olan ilişkisi hakkında konuştu."Bir daha nikah masasına oturur musunuz?" sorusuna da yanıt veren iki çocuk annesi Şener, şu ifadeleri kullandı:"Şu an öyle düşüncemiz ve ihtiyacımız yok. Ayrı evlerimiz var. Çocuklarımızın düzenini bozmak istemiyoruz. Çocukların kendi evleri olduğunda Tolga ile beraber aynı eve geçebiliriz. Şu an sevgimizin tadını çıkarıyoruz."