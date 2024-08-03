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'Türkler bu yüzden akıllı'

Güzel oyuncu Jessica May önceki gün eşi Hüseyin Kaya ile Rumeli Hisarı'ndaki bir kafede görüntülendi. Mekan çıkışı gazeteciler ile sohbet eden Jessica May, "Tavla kafa çalıştırıyor. Türkler bu yüzden çok akıllı" dedi.

Ekleme: 3.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 3.08.2024 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Yeni Gelin dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Brezilyalı isim Jessica May, 2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile nikah masasına oturdu. Türkiye'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Jessica May, geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığını da aldı.

"TÜRKLER BU YÜZDEN AKILLI"

Mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden May, eşi Hüseyin Kaya ile Rumeli Hisarı'ndak bir mekanda tavla oynarken objektiflere yansıdı. Ünlü çiftten May, mekandan çıkmasının ardından kendisini bekleyen basın mensupları ile sohbet etti.

Jessica May, gülerek "Tavla oynadık. Zevkli ama zor. Kafa çalıştırıyor. Türkler bu yüzden çok akıllı" dedi.

'Türkler bu yüzden akıllı'
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