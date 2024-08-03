Icardi soluğu gecelerde aldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde ayrılan ancak akabinde Nara'nın fotoğrafını paylaşan Icardi, takım arkadaşlarıyla moral yemeğine çıktı.Fernando Muslera ve Torreira, aşk acısı çeken Icardi'yi moral yemeğine çıkardı.Yemek çıkışında görüntülenen Icardi'ye peş peşe Wanda soruları soruldu. Icardi, Wanda'nın adını duydukça yüzü düştü.Sosyal medyada eğlenceli ve romantik anlar yaşayan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin boşanacağı iddia edilmişti.Nara'nın, Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkardığı da gözlerden kaçmazken bu hamle, çiftin arasının bozulduğunun ve boşanmanın kesinleştiğinin bir göstergesi olarak yorumlanmıştı.