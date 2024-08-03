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Beyaz Gazete
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'Çocuk' sorusuna duygusal cevap

Ünlü şarkıcı Hakan Altun Harbiye konserine çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Baba olmak istemiyor musunuz?" sorusuna cevap veren Hakan Altun duygulandı.

Ekleme: 3.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 3.08.2024 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları dillere pelesenk olan Hakan Altun, Harbiye'deki konseri ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Hakan Altun, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Altun, "Çocuk özlemi var mı? Evlatlık almayı düşünür müsünüz?" sorusuna duygusal bir yanıt verdi:

"Çocuk özlemi çok var ve o özlem içimde kalacak sanırım, öyle bir şey olursa isterim tabi ki."

Öte yandan Hakan Altun, daha önce aşkı neden bulamadığı sorusuna, "Bende bir manyaklık var galiba, ne bileyim?" şeklinde cevap vermişti.

'Çocuk' sorusuna duygusal cevap
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