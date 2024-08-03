Annesi ve kardeşiyle gecelerde!

'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise, önceki akşam annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te doğum günü kutlaması yaptıkları mekandan çıkarken görüntülendi.

Bebek'te kardeşi Derya Açıkgöz ve annesi Gülnihal Hanım ile objektiflere yansıyan Hadise, "Arkadaşlar kardeşimin doğum günün kutladık. Daha sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.Hadise'nin hayranları, şarkıcı mekanda olduğu sırada içeride saatlerce dışarı çıkmasını bekledi. Ünlü popçu, kendisini bekleyen sevenlerini selamlamayı ihmal etmedi.Kendisine ait VIP araçla dolaşan Hadise, bir süredir iş birliği yaptığı bir otomobil markasının 5 milyon TL değerindeki aracıyla geziyor.