  • USD: 33,96 - 34,02
  • EURO: 37,83 - 37,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Herkesi şaşırtan aşk bitti!

İhanet iddiaların gölgesinde başlayan Nez- Rüştü Onur Atilla aşkı kısa sürdü.

Ekleme: 29.08.2024 - 08:31 Güncelleme: 29.08.2024 - 08:31 / Editör: Ozge Selin
Güldür Güldür Show ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile birlikte olmaya başlamıştı.

Atilla, ayrılıktan hemen sonra şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan edince tepki çekmişti.

Herkesi şaşırtan aşk bitti!

İhanet iddiaları ve ilişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.

Aşk pozlarını sürekli paylaşan çift sessiz sedasız ayrıldı.

"NEZ DUYURDU"

Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili birbirini sosyal medya üzerinden takipten de çıktı. Nez sorular üzerine "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" dedi.

Herkesi şaşırtan aşk bitti!
İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var...
DEM'li Milletvekili Oduncu, teröristin taziyesine katıldı!
CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı
İsrail'den Batı Şeria'da camiye baskın: 5 ölü
Türkiye'nin savunması dünya medyasında: 6 ülkenin tercihi Türkiye oldu
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ağabeyi gözaltında
Katil İsrail ordusundan vahşi strateji! Gazze’den sonra hedef Batı Şeria
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Altın cinsi kira mevzuata aykırı
5 yıl aradan sonra bir ilk! Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi toplantısına katılacak
Donald Trump'tan dünya savaşı uyarısı
Başıboş köpek saldırısında İBB’ye sorumsuzluk cezası
“NARKOÇELİK-36” operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Nerede terörist cenazesi varsa orada: DEM Partili Zeynep Oduncu öldürülen PKK'lının yasını tuttu
Bayraktar TB-2 İHA'lar dünyayı kasıp kavurdu: Türkiye pazarın önemli oyuncusu
İstanbul'da hayvan barınağı adı altında vurgun yaptılar: MASAK raporu ortaya çıkardı
Yine CHP'li İBB yine ihmal! Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı sağlayacağız
Son dakika | Bakan Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor! AB'den kritik Türkiye adımı
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Süleymaniye'de PKK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi
Vergi rekortmenleri açıklandı: İlk ikiye Bayraktar damgası
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'da yeni özellik: 'Mesaj yığını derdi' son buluyor

WhatsApp'da yeni özellik: 'Mesaj yığını derdi' son buluyor

Otoda güvenli ödeme dönemi! Sahte para ve dolandırılma riski bitiyor! Ne zaman yürürlüğe girecek?

Otoda güvenli ödeme dönemi! Sahte para ve dolandırılma riski bitiyor! Ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı: Hemen güncelleyin

Türkiye'den TikTok ve Microsoft Edge için güvenlik uyarısı: Hemen güncelleyin

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak: İşte alternatif güzergahlar

Zuckerberg'den sansür itirafı: Biden yönetimi baskı yaptı

Zuckerberg'den sansür itirafı: Biden yönetimi baskı yaptı