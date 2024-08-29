Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

'Fatih Harbiye' (2013-2014) dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüştü. Oyuncu çift, 2016'da hayatlarını birleştirmişti.2022-2023 sezonunda birlikte yer aldıkları 'Gecenin Ucunda' dizisinden beri ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül'den müjdeli haber ise geçtiğimiz ay gelmişti.Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin beğeni alan güzel oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajını yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı.İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül, önceki gün 'Aramızda Kalmasın' muhabiri Umut Ünver tarafından ailesiyle Kuşadası'nda yaptığı tatilde objektiflere takıldı.Karnının iyice belirginleşmeye başladığı görülen 32 yaşındaki güzel oyuncuya, plajda köpeği de eşlik etti.Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; üç aylık hamile olan Atagül kız bebek bekliyor.