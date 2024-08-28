Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'dan ayrıldı

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklif etmişti. Ancak bu tekliften hemen sonra ayrılık gelmişti. Ünlü şovmen genç sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yeniden barışmıştı."Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim” diyen Mehmet Ali Erbil için genç sevgili ailesine de rest çekmişti.Geçtiğimiz gün ilk kez dini nikah yaptığını söyleyen ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi imam nikahı olmasını, ben de tamam dedim. En azından günaha girmiyoruz" demişti.Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra yine bir ayrılık haberi geldi. Gülseren Ceylan gece yarısı yaptığı paylaşımda "Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız" dedi.Mali'nin genç sevgilisi daha sonra da; "Hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.