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İkram masası gündem oldu

Yasemin Özilhan şimdilerde tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Teknesinde çekildiği kareyi paylaşan Yasemin Özilhan'ın ikram masası ise kısa sürede gündem oldu.

Ekleme: 28.08.2024 - 09:17 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Doktorlar dizisinde hayat verdiği "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmasının ardından oyunculuktan elini eteğini çekti. Vaktini ailesine ayıran Yasemin Özilhan, yıllar içindeki değişimiyle de konuşuluyor.

Güzelliğine ve fit görünümüne oldukça dikkat eden Yasemin Özilhan, yaz tatiline devam ediyor. Tekne tatili yapan sosyetik güzel Özilhan'dan yeni paylaşımlar geldi.

İkram masası gündem oldu

YASEMİN ÖZİLHAN'IN İKRAM MASASI GÜNDEM OLDU

Tekne pozunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Özilhan'ın ikram masası da dikkatleri üzerine çekti. Özilhan, sadece meyvelerden oluşan bir masa kurdu.

Şeftali, nektari, kayısı, kiraz ve ananaslarla dolu masa sosyal medyada gündem oldu.

İkram masası gündem oldu
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