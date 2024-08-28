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Eski formuna kavuştu

Geçtiğimiz mayıs ayında kızını kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu. Eski formuna kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyadan son halini paylaştı.

Ekleme: 28.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, Mire Milena adını verdikleri kızlarını geçtiğimiz mayıs ayında kucağına aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ESKİ FORMUNA DÖNDÜ

Büyük mutluluk yaşayan ünlü çiftten Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti. Şimdilerde ailesiyle Maldivler'de tatil yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, siyah beyaz renkteki mayosuyla plajda çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

38 yaşındaki oyuncunun fiziği takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun paylaşımına "Güzelliğinin sırrını alabilir miyiz?" ve "Ünlüler nasıl çocuk doğurduktan sonra hemen eski haline dönüyor" yorumu yağdı.

Eski formuna kavuştu
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