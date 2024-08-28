Eski formuna kavuştu

Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile dünyaevine girdi. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, Mire Milena adını verdikleri kızlarını geçtiğimiz mayıs ayında kucağına aldı.YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ESKİ FORMUNA DÖNDÜBüyük mutluluk yaşayan ünlü çiftten Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti. Şimdilerde ailesiyle Maldivler'de tatil yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, siyah beyaz renkteki mayosuyla plajda çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.38 yaşındaki oyuncunun fiziği takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun paylaşımına "Güzelliğinin sırrını alabilir miyiz?" ve "Ünlüler nasıl çocuk doğurduktan sonra hemen eski haline dönüyor" yorumu yağdı.