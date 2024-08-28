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Aşermeleri başladı

Geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyuran Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti hayranlarını sevindirdi. Zeynep Tuğçe Bayat, aşermelerinin başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ekleme: 28.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyuncu Cansel Elçin, 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile hayatını birleştirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftten bebek müjdesi geldi. Zeynep Tuğçe Bayat'ın, ilk kez anne olacağı ve bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Karnı belirgin şekilde büyüyen ünlü oyuncu, son paylaşımında aşermelerinin başladığını duyurdu ve takipçilerinden yardım istedi.

"BULAMIYORUM BU ELMAYI"

Güzel oyuncu paylaşımında "Bulamıyorum bu elmayı. Nerede bu elma? Çocukluğumun yaz elması. Çeşme tarafındayım nerede bulurum bu elmayı? Mersin'e herkese haber saldım ne olur bu elmayı bulan bana yollasın." ifadelerine yer verdi.

Aşermeleri başladı
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