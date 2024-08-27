Yeni yaşını bakın nerede kutladı

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Deha dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli çekimler için objektif karşısına geçti.ARAS BULUT İYNEMLİ 34'ÜNCÜ YAŞINI DEHA SETİNDE KUTLADI25 Ağustos'ta 34 yaşına giren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, doğum gününü sette kutladı. Doğum günü için yapılan pastayı üfleyen Aras Bulut İynemli objektif karşısında bu pozu verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, Umut Aral'ın yönettiği Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Deha'nın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.