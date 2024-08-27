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Cihat Tamer'in acı günü!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa hakkında haddini aşan ifadeler kullandı. Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen Gvir'e Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyerek Gvir'in sözlerini "Tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama" olarak nitelendirdi.

Ekleme: 27.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'ibadet etmesine izin verdiğini' iddia etti. Habere göre, 'Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?' şeklindeki soruya Ben-Gvir, 'Evet' cevabını verdi.

'MÜSLÜMANLARA SALDIRAN LANETLİ BİR AÇIKLAMA'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa için 'mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir' değerlendirmesini yapan Çelik, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in, 'Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten' bahsetmesinin tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklama olduğunu vurguladı.

'NETANYAHU ŞEBEKESİNİN ÜYELERİ CAMİ VE KİLİSELERE DÜŞMAN'

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

'Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır.'

Cihat Tamer'in acı günü!

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