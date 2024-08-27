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Bergüzar Korel'den Halit Ergenç açıklaması!

Kanal D’nin yeni dizisi 'Annem Ankara' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Ekleme: 27.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Eşi Halit Ergenç ve çocukları ile Londra'daki yaşamından bahseden Bergüzar Korel, "Burada nasılsa orada da öyleyiz aslında. Orası daha sakin ve yavaş bir hayat. Buraya gelip gidiyoruz ara ara. Yeni bir projemiz var şimdi" dedi.

Yeni dizisi için saçlarını değiştiren güzel oyuncu, eşinin tekrar uzattığı sakalları hakkında, "Her halini beğeniyorum. Keseceğiz tabii ki sakalı, şimdilik böyle" açıklamasını yaptı.

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç açıklaması!

"SAKALIMI SORUYORLAR"

Halit Ergenç ise "Londra'ya gidip geliyoruz. Sakallarımı soruyorlar sık sık, yeni bir iş için uzattım yine sakallarımı" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç açıklaması!
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