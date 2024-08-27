Bergüzar Korel'den Halit Ergenç açıklaması!

Eşi Halit Ergenç ve çocukları ile Londra'daki yaşamından bahseden Bergüzar Korel, "Burada nasılsa orada da öyleyiz aslında. Orası daha sakin ve yavaş bir hayat. Buraya gelip gidiyoruz ara ara. Yeni bir projemiz var şimdi" dedi.Yeni dizisi için saçlarını değiştiren güzel oyuncu, eşinin tekrar uzattığı sakalları hakkında, "Her halini beğeniyorum. Keseceğiz tabii ki sakalı, şimdilik böyle" açıklamasını yaptı.Halit Ergenç ise "Londra'ya gidip geliyoruz. Sakallarımı soruyorlar sık sık, yeni bir iş için uzattım yine sakallarımı" ifadelerini kullandı.