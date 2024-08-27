Ayrılık nedenleri belli oldu

Yıllar sonra yarım kalan aşklarını tamamlamak için tekrardan evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, aylardır ayrılık haberleriyle gündeme geliyor.Büyük umutlarla evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. 20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı.Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.Page Six'in haberine göre; Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı.İddiaya göre Ben Affleck, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, siyasetçi Robert Kennedy'nin 36 yaşındaki kızı Kick Kennedy ile aldatıyor.Kick Kennedy, 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy'nin kızı.