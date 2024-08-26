Yeni yaşını bakın nerede kutladı!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, setteki yoğun tempoya hazırlanmak için yoga kampına katıldı.Çeşme'deki evinin terasında hamak yogası yaparak sosyal medyada esnekliğiyle gündem olan Kansu, şimdi de Kaz Dağları'ndaki bir yoga kampına katılarak kendini doğanın kollarına bıraktı.Kansu, doğayla iç içe geçirdiği bu zamanı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi.Kansu, 44. yaşını Kaz Dağları'nın huzur dolu atmosferinde karşıladı ve fit görünümüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Ruhuma iyi gelen bu yerde, doğanın kalbinde yeni yaşıma girmekten dolayı çok mutluyum.” dedi.