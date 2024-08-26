  • USD: 33,93 - 33,99
  • EURO: 37,92 - 37,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yaptığı paylaşımla olay yarattı!

Ailesiyle her zaman sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü isim, ailesini hayatından çıkardı.

Ekleme: 26.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan ünlü isimlerinin başında gelen Özcan Deniz'in, menajerliğini de yıllardır ağabeyi Ercan Deniz üstleniyordu.

Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

AİLE İLE ÇALIŞMAYI BIRAKTI

Ercan Deniz’le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı.

ÖZCAN DENİZ'İN AĞABEYİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

“Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…”

"OĞLUM İLE EŞİM BANA YETER"

Özcan Deniz ise dün gece yarısı Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nun Ahdım Olsun şarkısı eşliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.

Yaptığı paylaşımla olay yarattı!
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Bitlis'e dev yatırım
İsrailli bakan iyice haddini aştı: Başbakanlık ofisi apar topar açıklama yayınladı! Tepki çeken Mescid-i Aksa çıkışı...
Milyonların hayatı değişecek! Mecliste yeni dönem yoğun başlayacak: Emekli, memur, işçi, ev kadını, esnaf...
DEM'li Gülistan Koçyiğit, PKK'ya yapılan operasyonlardan rahatsız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti... Tuncay Özkan’a Hakan Han Özcan’dan sert yanıt!
Türkiye, milli uçak gemisinin tasarımını tamamladı: İşte özellikleri!
Bakan Fidan davet etti: Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov Türkiye'ye geliyor!
Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası
Yayman: Türkiye'de oyun meselesi, milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Ticaret Bakanlığı'ndan 'influencer'lara 6 milyonu aşkın reklam cezası!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! Adil Öksüz'ü kaçıranlar kıskıvrak yakalandı
Bakan Uraloğlu güzel haberi açıkladı: Yol süresi 40 dakikadan 6 dakikaya düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özkan'a tepkiler çığ gibi! Soruşturma başlatıldı
Dünyanın gözü Tahran'da... İran'dan beklenen açıklama geldi: İsrail'e tepki ölçülü olacak
Bitlis'e Murat Kurum eli değdi! Kaybolan tarih tekrar gün yüzüne çıkarıldı
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e yükseldi
CHP’deki ‘fıstık’ tiyatrosu deşifre oldu! Sözde protestocu CHP'li başkanın eşi çıktı
Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı
Meteorolojiden turuncu kodlu alarm: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden turuncu kodlu alarm: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Trafikte bir haftada 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Trafikte bir haftada 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Türksat 6A için yeni tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye 11 ülke arasına girdi...

Türksat 6A için yeni tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye 11 ülke arasına girdi...

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi