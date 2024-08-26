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Yağmur Tanrısevsin yıllar sonra itiraf etti!

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanan ve efsaneleşen Güneşi Beklerken dizisinde 'Melis' karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Yağmur Tanrısevsin, son olarak bir derginin kapağında yer aldı. Ünlü isim verdiği röportajda 'Melis' rolü hakkında itiraflarda bulundu.

Ekleme: 26.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisine kapak oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Futbol Milli Takımı'nın elçisi olan oyuncu, "Hangi spor dallarıyla ilgilisin, spor hayatının yüzde kaçı?" sorusuna, "Spor hayatımın olmazsa olmazı. Daha önce lisanslı basketbol ve voleybol oynadım. Birçok spor dalını deneyimledim ama bireysel sporlara göre daha çok takım sporlarını seviyorum. Sporun bana yaşattığı duygular bambaşka. Özellikle de takım sporları. Takım olmak, birlik olmak, başarıları, heyecanları, üzüntüleri, mutlulukları birlikte yaşamak, paylaşmak, kısaca bir takımın parçası olmak beni mutlu ediyor. Sanırım spora bu kadar tutkuyla bağlanmamı sağlayan en önemli sebep bu" yanıtını verdi.

"BAMBAŞKA DENEYİMLER YAŞIYORUM"

Tanrısevsin, "Spora olan ilginin oyunculuğa ve performansa yaklaşımını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?" sorusunu, "Ben hayatımın her anından, yaşadığım her deneyimden bir oyuncu olarak çok besleniyorum. Dolayısıyla ister elçi olarak, ister taraftar olarak yaşadığım her duyguda, sevinç, üzüntü, heyecan, empati gibi bambaşka deneyimler yaşıyorum. Kim bilir belki bir gün sporun içinden bir hikayede yer alır ve bu deneyimlediğim bütün duyguları orada yansıtma fırsatım olur" diye yanıtladı.

"HASTALIĞI YAŞAYAN BİRÇOK KİŞİ İLE İLETİŞİM KURMUŞTUM"

Tanrısevsin, "Oyunculuk kariyerinde ve kişisel gelişimin üzerinde önemli etkisi olan unutulmaz bir deneyimi veya rolü bize anlatabilir misin?" sorusuna, "Güneşi Beklerken projesinde Melis karakterinin hayatımda farklı bir yeri olmuştu. Travmaları olan bir karakterdi ve benim için her bölüm sürprizlerle doluydu. Bilmediğim alanlarda araştırmalar yapıyordum ve yeni şeyler keşfediyordum. Problemli bir karakteri canlandırırken yaptığı kötü davranışlara rağmen o karakterle empati kurulması ve karakterin yaptıklarının anlaşılması hatta sevilmesi benim için çok önemliydi. Bulimia hastası bir karakteri canlandırıyordum ve o süreçte bu hastalığı yaşayan birçok kişi ile de iletişim kurmuştum. Hatta ekip arkadaşlarımla birlikte tedavi süreçlerinde onları motive etmiştik. İyi ki dediğim ve çok severek oynadığım karakterlerden biriydi Melis. Bir karakteri canlandırırken kalplere dokunabilmek benim için çok kıymetli ve beni mesleğime bağlayan en önemli şey" diye cevap verdi.

"TRENDLERİ TAKİP ETMEK HOŞUMA GİDER"

"Günlük hayatımda daha çok spor şık kombinler tercih ederim" diyen oyuncu, "Rahatlık benim için önemli olsa da, şıklığı da göz ardı etmemeye çalışırım. Trendleri takip etmek hoşuma gider, trendlerin kendimi ifade etmenin ve stilimi güncellemenin güzel bir yolu olduğunu düşünüyorum. Spor şık kombinlerimde genellikle rahat ama şık pantolonlar, basic tişörtler ve sneaker tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmur Tanrısevsin yıllar sonra itiraf etti!


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