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Usta sanatçıdan kötü haber!

Hakkı Bulut konser amacıyla gittiği Tokat'ta, sahne öncesinde rahatsızlandı. Usta sanatçı Tokat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavi gören Hakkı Bulut'un son sağlık durumu da belli oldu.

Ekleme: 26.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğinin büyük isimlerinden usta sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek için Tokat'a gitti. Konser öncesi rahatsızlanan Hakkı Bulut, sahneye çıkamadan hastaneye kaldırıldı.

HAKKI BULUT HASTANEYE KALDIRILDI

Tokat'ta sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan usta sanatçı Hakkı Bulut'un sağlık durumu hakkında da bilgi geldi.

HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta sanatçının tedavi sonrasında kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.

Usta sanatçıdan kötü haber!
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