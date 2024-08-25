Hande Doğandemir ekranlara dönüyor!

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu', dizisinde yeni sezon öncesi bir gelişme yaşandı. Her çarşamba akşamı Kanal D'de ekranlara gelmeye devam edecek diziye oyuncu Hande Doğandemir dahil oldu.

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu ise Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor.



İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan diziden bir haber geldi. Hande Doğandemir, dizinin kadrosuna katıldı. Avukat Güneş, rolüne hayat verecek olan Doğandemir, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisinin karşısına çıkmış olacak.