  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hande Doğandemir ekranlara dönüyor!

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu', dizisinde yeni sezon öncesi bir gelişme yaşandı. Her çarşamba akşamı Kanal D'de ekranlara gelmeye devam edecek diziye oyuncu Hande Doğandemir dahil oldu.

Ekleme: 25.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu ise Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor.

İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan diziden bir haber geldi. Hande Doğandemir, dizinin kadrosuna katıldı. Avukat Güneş, rolüne hayat verecek olan Doğandemir, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisinin karşısına çıkmış olacak.
Bakan Tunç: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Tuncay Özkan'a sert tepki: Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi
Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
700 bin mükellef tespit edildi! Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı...
CHP'nin fıstık mitinginde, belediye başkanının eşi protestocu oldu
Pirireis Yunan basınında gündem oldu
Etimesgut Belediyesi, çocuğa saldıran köpeği sokağa salacak
AB Yüksel Temsilcisi Borrell: Türkiye ve Rusya Afrika'da yerimizi alıyor
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü parti belli oldu! Sır gibi saklanıyordu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel çark etti! Hamas hakkında söylediklerini yalanladı
Bakan Tunç'tan 'Manipülasyon yapan çeteler' vurgusu! 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanına soruşturma
Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık
CHP'de reklam belediyeciliği! Ak Parti Eskişehir İl Başkanı vahim durumu açıkladı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme: Bakanlık açıkladı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi
İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki skandaldan bir de ağaç katliamı çıktı
Mavi Vatan'a yeni güç: Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor