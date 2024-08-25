Türk arabesk şarkıcısı, söz yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu kimlikleriyle bilinen Hakkı Bulut korkuttu.Konser vermek üzere Tokat'a giden ünlü sanatçı, rahatsızlandı.Sahneye çıkmadan evvel tansiyonu yükselen Bulut, apar topar Tokat Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede normale döndüğü ve taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan ünlü sanatçı, hastane görevlileriyle fotoğraf çektirdi.Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.