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Hakkı Bulut korkuttu!

Arabeskin usta ismi Hakkı Bulut, Tokat'ta apar topar hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselen Bulut'un durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçı sedyede hastane görevlileri ile poz verdi.

Ekleme: 25.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Türk arabesk şarkıcısı, söz yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu kimlikleriyle bilinen Hakkı Bulut korkuttu.

Konser vermek üzere Tokat'a giden ünlü sanatçı, rahatsızlandı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sahneye çıkmadan evvel tansiyonu yükselen Bulut, apar topar Tokat Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

TABUCU EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede normale döndüğü ve taburcu edildiği öğrenildi.

SEDYE ÜZERİNDE POZ

Öte yandan ünlü sanatçı, hastane görevlileriyle fotoğraf çektirdi.

Hakkı Bulut korkuttu!

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.
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