Hakkı Bulut korkuttu!
Arabeskin usta ismi Hakkı Bulut, Tokat'ta apar topar hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselen Bulut'un durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçı sedyede hastane görevlileri ile poz verdi.
Türk arabesk şarkıcısı, söz yazarı, müzik yapımcısı, öğretmen ve oyuncu kimlikleriyle bilinen Hakkı Bulut korkuttu.
Konser vermek üzere Tokat'a giden ünlü sanatçı, rahatsızlandı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sahneye çıkmadan evvel tansiyonu yükselen Bulut, apar topar Tokat Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.
TABUCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede normale döndüğü ve taburcu edildiği öğrenildi.
SEDYE ÜZERİNDE POZ
Öte yandan ünlü sanatçı, hastane görevlileriyle fotoğraf çektirdi.
HAKKI BULUT KİMDİR?
Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.
Konser vermek üzere Tokat'a giden ünlü sanatçı, rahatsızlandı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sahneye çıkmadan evvel tansiyonu yükselen Bulut, apar topar Tokat Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.
TABUCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut'un durumunun kısa sürede normale döndüğü ve taburcu edildiği öğrenildi.
SEDYE ÜZERİNDE POZ
Öte yandan ünlü sanatçı, hastane görevlileriyle fotoğraf çektirdi.
HAKKI BULUT KİMDİR?
Hakkı Bulut, müzik yolculuğuna babasının saz çalmaktaki ustalığından ilham alarak ve küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusuyla başladı. 1964'te hayatını Saadet Bulut ile birleştirdi ve bu evlilikten beş çocuğu dünyaya geldi.