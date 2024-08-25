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Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum geldi

Kısa bir süre önce yeni aşka yelken açan oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın mutlu birlikteliği sürüyor.

Ekleme: 25.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Siyah Kalp adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Adam yok" diyerek yanıt verdi.

Bu yanıtın üzerine 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan'ın adı meslektaşı Kubilay Aka ile anıldı ve ikilinin aşkı da belgelendi.

Birlikte yemek yiyen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın romantik halleri, sosyal medyada da gündem oldu.

AŞKINA KAYITSIZ KALAMADI

Şimdilerde yeni dizisinin çekimleri için Kapadokya'da olan Hafsanur Sancaktutan, bir dizi fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Ben öyle uygun gördüm, Kapadokya serisi" notunu düştü.

Sancaktutan'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken sevgilisi Kubilay Aka da kayıtsız kalamadı.

Kubilay Aka, sevgilisine kalp emojisiyle yorum yaptı. Sancaktutan da Aka'ya kalp emojisiyle karşılık verdi.


Hafsanur Sancaktutan'a sevgilisi Kubilay Aka'dan kalpli yorum geldi

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