Elektronik sigara canından ediyordu!

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden neredeyse canından oluyordu! Önceki sabah Ortaköy'deki evinde fenalaşan İlknaz Bektaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu. Peki şimdi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Hamdi Akpınar'ın eski eşi Selen Görgüzel sağlık sorunuyla gündeme geldi. Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden az kalsın hayatını kaybediyordu.İlknaz Bektaş bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı ve Ortaköy'deki evinde fenalaştı.Apar topar ameliyata alınan Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığı tespit edildi ve 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu.Selen Görgüzel ise "Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Hastaneye getirildiğinde nabzı 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi" dedi.