  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elektronik sigara canından ediyordu!

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden neredeyse canından oluyordu! Önceki sabah Ortaköy'deki evinde fenalaşan İlknaz Bektaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu. Peki şimdi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ekleme: 25.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Hamdi Akpınar'ın eski eşi Selen Görgüzel sağlık sorunuyla gündeme geldi. Yılmaz Bektaş ile evliliğinden olan kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara yüzünden az kalsın hayatını kaybediyordu.
İlknaz Bektaş bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı ve Ortaköy'deki evinde fenalaştı.
Apar topar ameliyata alınan Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığı tespit edildi ve 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu.

Elektronik sigara canından ediyordu!



SELEN GÖRGÜZEL'DEN İLK AÇIKLAMA
Selen Görgüzel ise "Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Hastaneye getirildiğinde nabzı 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi" dedi.
Bakan Tunç: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Tuncay Özkan'a sert tepki: Ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi
Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
700 bin mükellef tespit edildi! Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı...
CHP'nin fıstık mitinginde, belediye başkanının eşi protestocu oldu
Pirireis Yunan basınında gündem oldu
Etimesgut Belediyesi, çocuğa saldıran köpeği sokağa salacak
AB Yüksel Temsilcisi Borrell: Türkiye ve Rusya Afrika'da yerimizi alıyor
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü parti belli oldu! Sır gibi saklanıyordu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel çark etti! Hamas hakkında söylediklerini yalanladı
Bakan Tunç'tan 'Manipülasyon yapan çeteler' vurgusu! 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanına soruşturma
Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık
CHP'de reklam belediyeciliği! Ak Parti Eskişehir İl Başkanı vahim durumu açıkladı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme: Bakanlık açıkladı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi
İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki skandaldan bir de ağaç katliamı çıktı
Mavi Vatan'a yeni güç: Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor