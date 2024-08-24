Kızıyla yeni paylaşımda bulundu

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer uzun süreli ilişkilerini 21 Haziran'da resmiyete döktü. Muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti, bebek beklediğini duyurmuştu.Eda Ece kızı Mina İpek'i 4 Nisan'da kucağına almasının ardından "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.Şimdilerde tüm vaktini kızı ile geçiren güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi. Kızı kucağındayken çektiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, "Resmen pembe çocuk doğurdum. Doğumda da pembeydi 4 ay sonra yine pembe" ifadelerini kullandı.