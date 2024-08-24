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Esra Bilgiç'ten araba selfiesi

Güzel oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından arabada çekildiği kareleri yayınladı. Esra Bilgiç'in pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekleme: 24.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Diriliş Ertuğrul dizisi ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç yurt dışında da sevilen bir isim haline geldi. Büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç, yer aldığı her proje ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bilgiç, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor.

ESRA BİLGİÇ ARABADAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Bilgiç, son olarak sosyal medya hesabından araba selfiesi paylaştı. Bilgiç'in paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Esra Bilgiç'in paylaşımları;

Esra Bilgiç'ten araba selfiesi

Esra Bilgiç'ten araba selfiesi
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