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Düğünden yeni kareler

Yalı Çapkını yıldızları Ersin Arıcı ile Beril Pozam geçtiğimiz günlerde evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden yeni kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Ekleme: 24.08.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinde partner olan Ersin Arıcı ve Beril Pozam kısa bir süre önce aşk yaşayamaya başladı. İlişkilerini resmiyete taşıyan Beril Pozam ile Ersin Arıcı dünyaevine girdi.

BERİL POZAM İLE ERSİN ARICI'NIN DÜĞÜNÜNDEN YENİ KARELER YAYINLANDI

Yalı Çapkını ekibi ünlü çifti mutlu günlerinde bir an olsun yalnız bırakmadı. Pozam ve Arıcı'nın düğününden yeni kareler sosyal medyada paylaşıldı. Afra Saraçoğlu'nun Pozam ile kurtlarını döktüğü anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar tatlısınız", "En güzel kız kardeşler", "Prensesler" ve "Nazar değmesin size" gibi yorumlarda bulundu.

Düğünden yeni kareler

Düğünden yeni kareler
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