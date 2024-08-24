Düğünden yeni kareler

Yalı Çapkını dizisinde partner olan Ersin Arıcı ve Beril Pozam kısa bir süre önce aşk yaşayamaya başladı. İlişkilerini resmiyete taşıyan Beril Pozam ile Ersin Arıcı dünyaevine girdi.Yalı Çapkını ekibi ünlü çifti mutlu günlerinde bir an olsun yalnız bırakmadı. Pozam ve Arıcı'nın düğününden yeni kareler sosyal medyada paylaşıldı. Afra Saraçoğlu'nun Pozam ile kurtlarını döktüğü anlar sosyal medyada çok konuşuldu.Sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar tatlısınız", "En güzel kız kardeşler", "Prensesler" ve "Nazar değmesin size" gibi yorumlarda bulundu.