Annesinden açıklama geldi

Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede ile yaşadığı aşkla uzunca bir süre konuşuldu. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Bilge Öztürk ve Daren Gerede cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden ikili ayrılık kararı aldı. Öztürk ile Gerede'nin ayrılık kararı magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Bilge Öztürk'ün Gerede ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.Tatil için Türkiye'ye gelen Bennu Gerede'ye oğlu Daren Gerede ile kendisinden 22 yaş büyük svgilisi Bilge Öztürk'ün ayrılık nedeni soruldu. Bennu Gerede ise "Onu kendilerine sormak lazım" diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.