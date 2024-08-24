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Annesinden açıklama geldi

Bennu Gerede, kendisinden 22 yaş büyük Bilge Öztürk ile ayrılık kararı alan oğlu Daren Gerede hakkında konuştu. Bennu Gerede, Bilge Öztürk ve Daren Gerede'nin biten ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Ekleme: 24.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede ile yaşadığı aşkla uzunca bir süre konuşuldu. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Bilge Öztürk ve Daren Gerede cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Annesinden açıklama geldi

İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden ikili ayrılık kararı aldı. Öztürk ile Gerede'nin ayrılık kararı magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Bilge Öztürk'ün Gerede ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Annesinden açıklama geldi

BENNU GEREDE YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Tatil için Türkiye'ye gelen Bennu Gerede'ye oğlu Daren Gerede ile kendisinden 22 yaş büyük svgilisi Bilge Öztürk'ün ayrılık nedeni soruldu. Bennu Gerede ise "Onu kendilerine sormak lazım" diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Annesinden açıklama geldi
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